Суд в Москве заключил под стражу мужчину за осквернение памятника на Поклонной горе

Задержанному предъявили обвинение по статьям о реабилитации нацизма и повреждении мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Суд арестовал мужчину, который пьяным пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия и в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что задержанному предъявлено обвинение по статьям о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ) и повреждении мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны (п. "б" ч. 2 ст. 243.4). "В рамках предварительного следствия ему будет назначена и проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза", - добавили в главке.

Ночью в субботу нетрезвый мужчина осквернил памятник советским войнам на Поклонной горе. Для этого он заранее приготовил пластиковую бутылку с жидкостью, которую вылил в Вечный огонь, и разбросал венки. Его быстро задержали.