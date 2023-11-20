В Москве пассажир такси пострадал в ДТП с автобусом

Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пассажир легкового автомобиля, по предварительным данным, пострадал в результате его столкновения с автобусом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о ДТП на юго-востоке Москвы. Согласно опубликованным видеозаписям машина желтого цвета со знаком такси на кузове въехала в пассажирский автобус.

"Около 13:20 в районе д. 2, к. 1 по Краснодонской улице произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса 713 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз". По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим на остановке автобусом", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате ДТП в городском транспорте пострадавших нет. В легковом автомобиле предварительно пострадал пассажир. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

"Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России. В оперативных службах ТАСС добавили, что предварительно, причиной столкновения стала скользкая дорога.