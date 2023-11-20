20 ноября, 11:35

В Курской области в результате ДТП с грузовиком и автобусом пострадали шесть человек

В пресс-службе УМВД России по региону сообщили, что полиция выясняет обстоятельства произошедшего

КУРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Водитель и пять пассажиров автобуса пострадали в аварии с участием грузового автомобиля, произошедшей в Курской области, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.

"В результате ДТП пострадали водитель автобуса Mercedes и его пассажиры 1972 г. р., 1978 г. р., 1977 г. р., 1971 г. р. и 1980 г. р. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего, после чего действиям участников будет дана правовая оценка", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла утром 20 ноября на автомобильной дороге Селиховы Дворы - Иванино. По предварительным данным, произошло столкновение "Камаза" с автобусом Mercedes. 

Теги:
РоссияКурская область
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