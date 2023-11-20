20 ноября, 12:26

В Крыму штормовой ветер повредил кровли 29 домов и повалил 600 деревьев

По словам председателя совета министров региона Юрия Гоцанюка, жильцам, чьи квартиры зальет водой во время капремонта кровли, выплатят компенсации

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Штормовой ветер в Республике Крым за выходные повредил кровли 29 многоквартирных домов и повалил более 600 деревьев в населенных пунктах, сообщил председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.

"Произошло повреждение и протекание кровель в 29 многоквартирных домах. В настоящий момент специалистами фонда капитального ремонта ведутся мероприятия по восстановлению герметичности кровель. В границах населенных пунктов муниципальных образований Крыма повалено более 600 деревьев. В ряде населенных пунктов работы по распиловке и вывозу упавших деревьев завершены. Полную расчистку планируется завершить в течение суток", - говорится в сообщении.

Гоцанюк уточнил, что жильцы, чьи квартиры зальет водой во время капитального ремонта кровли, получат компенсации.

"Также в населенных пунктах шести муниципальных образований Крыма ведутся работы по восстановлению бесперебойного газоснабжения. В ближайшее время газоснабжение будет восстановлено 200 абонентам многоквартирных домов и 50 абонентам частного сектора. В части населенных пунктов Красногвардейского, Белогорского, Советского, Ленинского, Раздольненского, Сакского районов в течение суток будет восстановлено бесперебойное водоснабжение", - добавил глава совмина республики.

Как сообщили в пресс-службе "Крымэнерго", без электроснабжения в регионе остаются около 6,8 тыс. потребителей, в ликвидации последствий участвуют 154 бригады.

В Крыму было объявлено штормовое предупреждение на 18-19 ноября из-за дождей и ветра с порывами до 35 м/с. В Ялте, как сообщила в понедельник глава городской администрации Янина Павленко, ветер повредил трубу котельной, из-за чего без отопления остались более 1,5 тыс. жителей. 

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