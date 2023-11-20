Суд арестовал мужчину, въехавшего в группу людей в Боровичах

Фигуранту вменяют ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц)

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 ноября. /ТАСС/. Подозреваемого, въехавшего в группу людей в Боровичах Новгородской области, заключили под стражу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"По ходатайству следователя Боровичского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Новгородской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 35-летнему обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц)", - пояснили в пресс-службе.

По версии следствия, в ночь на 19 ноября в Боровичах после конфликта у одного из кафе водитель автомобиля Mercedes умышленно совершил наезд на группу людей, двое мужчин получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывают медпомощь.

Следователи выполняют комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств по делу. Расследование уголовного дела продолжается.