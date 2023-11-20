20 ноября, 13:04

Мосгорсуд признал законным заочный арест Людмилы Штейн по делу о фейках о ВС РФ

Участницу Pussy Riot ранее объявили в международный розыск

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте участницы Pussy Riot, бывшего столичного муниципального депутата Людмилы Штейн, обвиняемой в распространении фейков о российской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал законным решение первой инстанции о заочном аресте Штейн", - сказали в пресс-службе.

Басманный суд 7 ноября санкционировал заочный арест Штейн, которая объявлена в международный розыск. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Два года назад ее приговорили к ограничению свободы на год по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе 2021 года. После этого она покинула Россию. Ранее Штейн привлекалась к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация