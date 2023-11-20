Мосгорсуд признал законным заочный арест Людмилы Штейн по делу о фейках о ВС РФ

Участницу Pussy Riot ранее объявили в международный розыск

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение о заочном аресте участницы Pussy Riot, бывшего столичного муниципального депутата Людмилы Штейн, обвиняемой в распространении фейков о российской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал законным решение первой инстанции о заочном аресте Штейн", - сказали в пресс-службе.

Басманный суд 7 ноября санкционировал заочный арест Штейн, которая объявлена в международный розыск. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Два года назад ее приговорили к ограничению свободы на год по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе 2021 года. После этого она покинула Россию. Ранее Штейн привлекалась к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ.