20 ноября, 13:31

В Свердловской области в результате ДТП пострадали три артиста театра

Один из них находится в критическом состоянии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Три артиста серовского театр драмы имени А. П. Чехова (Свердловская область) попали в больницу в результате ДТП. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе театра.

"Артисты нашего театра Софья Белова, Александр Брызгалов и Никита Демидов стали жертвами крупной автодорожной аварии. На сегодняшний день проведены и проводятся необходимые медицинские операции", - отметили в театре.

У двух пострадавших состояние стабильное. У Александра Брызгалова состояние критическое. В дальнейшем каждому из них предстоят лечение и реабилитация.

ДТП произошло 17 ноября, но театр сообщил о травмах артистов только 20 ноября. Подробности происшествия не сообщаются. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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