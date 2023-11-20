В Йошкар-Оле по делу о массовой драке задержали трех иностранцев

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 20 ноября. Следователи задержали троих граждан Узбекистана по делу о массовой драке в Йошкар-Оле. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Марий Эл.

"В рамках расследования уголовного дела о хулиганстве установлены трое участников [драки] - уроженцы Республики Узбекистан в возрасте от 19 до 23 лет, которые задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 17 ноября около трех часов утра один из мужчин, находясь в одном из развлекательных заведений Йошкар-Олы, спровоцировал драку с другим молодым человеком. К виновнику конфликта присоединились его знакомые, которые вывели потерпевшего на улицу и продолжили избивать. Два молодых человека и девушка, ставшие очевидцами происшествия, вмешались, чтобы прекратить драку, но также были избиты. Потасовку удалось остановить другим очевидцам.

Правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения, допросили свидетелей и потерпевших, назначили судебно-медицинские экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.