В Крыму за взятку и халатность экс-замглавы Севздрава приговорили к восьми годам

Ему также назначили штраф в размере 8 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Гагаринский районный суд Севастополя приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего первого замруководителя департамента здравоохранения города (Севздрава) по делу о получении взятки и о халатности при закупке средств индивидуальной защиты в пандемию коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

"Гагаринский районный суд Севастополя вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя директора департамента здравоохранения города Севастополя. Он признан виновным по п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, совершенное с вымогательством, в крупном размере), ч. 1 и ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение ущерба в крупном и особо крупном размере). <...> Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в 2020 году чиновник заключил четыре госконтракта на покупку комбинезонов и респираторов для медицинских организаций, при этом он не проконтролировал определение рыночной стоимости товаров и заключил договоры по завышенным ценам. Из-за этого бюджету Севастополя был причинен ущерб на 20,8 млн рублей при фактической стоимости закупленных средств индивидуальной защиты в 4,8 млн рублей.

По данным ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю, обвиняемый также в 2019 году потребовал от субподрядчика строительных работ в медучреждении провести ремонт в его собственных апартаментах. За это чиновник пообещал заключать с фирмой контракты без конкурса, а в случае отказа угрожал мешать работе компании.

Кроме лишения свободы суд приговорил подсудимого к штрафу в размере 8 млн рублей и обязал его возместить городскому бюджету причиненный ущерб.