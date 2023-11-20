На лидера пророссийской голландской партии вновь совершили нападение

Тьерри Бодэ находится на пути в медицинский центр при Гронингенском университете

ГААГА, 20 ноября. /ТАСС/. Лидер голландской партии "Форум за демократию" (ФД) Тьерри Бодэ вновь подвергся нападению. Об этом этом говорится в сообщении политической силы в соцсети X (ранее Twitter).

"Тьерри находится на пути в медицинский центр при Гронингенском университете, после того как он был атакован на мероприятии, - отмечается в сообщении. - Скорее всего, все будет в порядке".

Как свидетельствуют видеоролики, распространенные в социальных сетях, в ходе мероприятия в одном из кафе в Гронингене неизвестный молодой человек нанес Бодэ несколько ударов по голове бутылкой. Вслед за этим нападавший был схвачен охранниками и затем передан полиции.

Позже у Бодэ запланировано мероприятие в городе Зволле. Пока остается неизвестным, сможет ли он попасть на него.

В конце октября лидер ФД подвергся нападению перед входом в университет в городе Генте. Неизвестный нанес ему несколько ударов по голове складным зонтом, после чего был схвачен полицией. Тогда Бодэ отделался шишкой и, несмотря на инцидент, провел, как и было запланировано, лекцию перед аудиторией в 300 человек.

"Форум за демократию" является единственной партией в голландском парламенте, выступающей за налаживание отношений с Россией. В настоящее время политическая сила имеет 5 из 150 мест в главном законодательном органе страны.