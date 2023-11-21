20 ноября, 23:56

На Сахалине задержали браконьеров с трепангом на 11 млн рублей

В ближайшее время в отношении мужчин будет вынесено правовое решение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Пограничники задержали в Корсаковском районе на юге Сахалина четверых мужчин, занимавшихся скупкой и переработкой незаконно добытого трепанга дальневосточного. Всего было изъято почти 16,5 тыс. экземпляров трепанга стоимостью более 11 млн рублей, рассказали журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

"Предварительно рассчитанный нанесенный ущерб от незаконной добычи водных биологических ресурсов (ВБР) - свыше 11 млн рублей. Документов, подтверждающих законность добычи ВБР, представлено не было. Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются", - рассказали в пресс-службе.

По данным пограничников, на месте задержания обнаружили 16 414 экземпляров сушеного трепанга дальневосточного и необходимое оборудование. Обнаружены признаки составов преступлений по ст. 175 (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) и ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). В ближайшее время в отношении задержанных будет вынесено правовое решение. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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