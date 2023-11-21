В ДНР задержали мужчину за хранение оружия и взрывчатки

Как уточнило региональное УФСБ, речь идет о ручном противотанковом гранатомете, гранате РКГ, пистолете Макарова, газовых револьверах, гладкоствольном ружье, патронах и компонентах для создания боеприпасов

ДОНЕЦК, 21 ноября. /ТАСС/. Спецслужбы Донецкой Народной Республики задержали мужчину, незаконно хранившего вооружение, боеприпасы и взрывчатку, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

"УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель Макеевки по подозрению в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", - сообщили в УФСБ.

По данным силовиков, задержанный хранил арсенал с оружием в доме. В составе схрона оказались ручной противотанковый гранатомет, граната РКГ, пистолет Макарова, три газовых револьвера, гладкоствольное ружье 12 калибра, 220 патронов различного калибра и компоненты для создания боеприпасов к огнестрельному оружию.