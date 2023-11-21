Средства РЭБ уничтожили украинский беспилотник на подлете к Брянску

Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 21 ноября. Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины уничтожен на подлете к Брянску, пострадавших и разрушений нет.

Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

По данным Минобороны России, около 06:00 мск пресечена попытка Киева вновь атаковать беспилотником самолетного типа объекты на территории РФ. Дежурные средства ПВО аппарат перехватили над территорией Брянской области.

По словам губернатора, оперативные службы работают на месте.