21 ноября, 04:01,
обновлено 21 ноября, 04:25
Военная операция на Украине

Средства РЭБ уничтожили украинский беспилотник на подлете к Брянску

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 21 ноября. Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины уничтожен на подлете к Брянску, пострадавших и разрушений нет.

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Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

По данным Минобороны России, около 06:00 мск пресечена попытка Киева вновь атаковать беспилотником самолетного типа объекты на территории РФ. Дежурные средства ПВО аппарат перехватили над территорией Брянской области.

По словам губернатора, оперативные службы работают на месте. 

Теги:
УкраинаРоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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