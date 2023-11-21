В Новосибирске бывшего районного прокурора приговорили к четырем годам за взятку

Олегу Бушмакину также назначили штраф в размере 450 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Бывший прокурор Дзержинского района Новосибирска Олег Бушмакин приговорен к четырем годам колонии общего режима со штрафом в 450 тыс. рублей по делу о коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе судебного департамента в Новосибирской области.

"Железнодорожным районным судом Новосибирска провозглашен приговор по уголовному делу в отношении Бушмакина Олега, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). <...> Бушмакину [назначено наказание] в виде лишения свободы на срок четыре года [исправительной колонии общего режима] со штрафом в размере 450 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Другой фигурант дела - Сергей Долгушин, давший ему взятку, был приговорен к 3,5 года колонии общего режима (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, с мая по июль 2019 года Бушмакин взял 150 тыс. рублей в качестве взятки от директора АО "Сибсма" Долгушина. Деньги он получил за предоставление копий документов материалов процессуальной проверки, проведенной следственным управлением СК России по Новосибирской области в отношении Долгушина по факту уклонения от уплаты налогов. Кроме того, в 2018 году Бушмакин дал начальнику поднадзорного ему районного отдела полиции незаконное указание поставить на миграционный учет гражданина иностранного государства.