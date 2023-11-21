21 ноября, 07:19

В Тюменской области в ДТП погиб человек

Движение по федеральной трассе частично ограничили

ТЮМЕНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на 171-м км федеральной автодороги Курган-Тюмень в Тюменской области, один человек погиб, движение частично ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Из-за ДТП частично ограничено движение на 171-м км федеральной автодороги Курган-Тюмень в Тюменском районе. Здесь столкнулись Renault Sandero и грузовик Iveco . Предварительно, Renault выехал на встречную полосу. Водитель погиб, о пострадавших не сообщалось", - говорится в сообщении.

В УГИБДД добавили, что движение транспорта осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях. 

Теги:
РоссияТюменская область
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