21 ноября, 08:02

Во Франции спасатели сообщили о падении метеорита на припаркованную машину

Объект передали полицейским, а затем отправили на экспертизу

ПАРИЖ, 21 ноября. /ТАСС/. Автомобиль жителя южного района Страсбурга (департамент Нижний Рейн, восток Франции) пострадал в результате предположительного падения метеорита. Как сообщает телеканал LCI, именно такую версию в качестве основной выдвинули спасатели, прибывшие на место происшествия.

Вызов на пульт дежурного поступил утром 20 ноября: очевидцы сообщали о "страшном грохоте" и дыме, идущем из припаркованной у дороги машины. Прибывшие на место спасатели обнаружили автомобиль с 40-сантиметровой дырой в крыше. После продолжительного осмотра они обнаружили под машиной двухсантиметровый "камень или кусок дерева", не поддающийся идентификации.

Предварительный вывод - "падение небесного тела". На место были вызваны специалисты радиологического контроля, которые, однако, не зафиксировали превышения допустимого фона. Неизвестный объект передали полицейским, позже он был отправлен в Париж на экспертизу, о результатах пока ничего не сообщалось.

Владелец автомобиля узнал о случившемся от сотрудников полиции, которые позвонили в дверь его дома. В беседе с журналистами он признался, что новость застигла его врасплох, но воспринял ее нормально.

Последний известный случай обнаружения метеорита во Франции произошел в феврале этого года. Фрагмент небесного тела массой около 100 г и диаметром 6 см обнаружила в поле близ коммуны Сен-Пьер-ле-Вижер (департамент Приморская Сена) 18-летняя студентка Лоис Леблан, которая отправилась на его поиски вместе с группой энтузиастов после того, как 13 февраля над северной частью страны был зафиксирован пролет и взрыв метеорита. 

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