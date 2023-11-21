По фактам гибели трех жителей Астрахани от отравления неизвестным веществом возбудили дела

Дела завели по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)

АСТРАХАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела по фактам гибели трех жителей Астрахани в результате отравления неизвестным веществом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного следственного управления СК России.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждены уголовные дела по фактам гибели трех человек по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на ведомство сообщалось, что следователи в Астрахани проводят процессуальные проверки по факту гибели трех местных жителей в результате отравления неизвестным веществом. По предварительным данным, гибель связана с массовым отравлением метадоном.

Метадон - это синтетический лекарственный препарат из группы опиоидов, применяемый как анальгетик, а также при лечении наркотической зависимости.