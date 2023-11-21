21 ноября, 13:42

По фактам гибели трех жителей Астрахани от отравления неизвестным веществом возбудили дела

Дела завели по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)

АСТРАХАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела по фактам гибели трех жителей Астрахани в результате отравления неизвестным веществом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного следственного управления СК России.

Читайте также
Что известно о массовом отравлении наркотиками в Астрахани

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждены уголовные дела по фактам гибели трех человек по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на ведомство сообщалось, что следователи в Астрахани проводят процессуальные проверки по факту гибели трех местных жителей в результате отравления неизвестным веществом. По предварительным данным, гибель связана с массовым отравлением метадоном.

Метадон - это синтетический лекарственный препарат из группы опиоидов, применяемый как анальгетик, а также при лечении наркотической зависимости. 

Теги:
РоссияАстраханская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация