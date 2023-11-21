В Суринаме 14 человек погибли из-за обрушения шахты

Как передает агентство Prensa Latina, авария произошла на территории, где ведет добычу одна из китайских компаний

ГАВАНА, 21 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек погибли в результате обрушения шахты в Суринаме, где нелегально добывалось золото. Об этом сообщило агентство Prensa Latina.

По его данным, авария произошла на территории, где ведет добычу одна из китайских компаний. Несколько недель назад по ее запросу полиция и армия вывели большое количество нелегальных искателей золота из района, где ранее были обнаружены новые залежи. Однако группа вернулась через несколько дней.

Генеральная прокуратура южноамериканской страны ведет расследование причин инцидента.