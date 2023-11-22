В Новой Каховке рассказали об участившихся обстрелах со стороны ВСУ за последний месяц

Председатель совета депутатов округа Владимир Леонтьев отметил, что украинские военнослужащие используют кассетные боеприпасы

ГЕНИЧЕСК, 22 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще применять кассетные боеприпасы при ударах по населенным пунктам Новокаховского городского округа Херсонской области, эта тенденция наблюдается последний месяц. Об этом сообщил ТАСС председатель совета депутатов округа Владимир Леонтьев.

"<...> сейчас для обстрелов ВСУ используют кассетные боеприпасы, удары наносятся ежедневно. Эта тенденция фиксируется последние недели три - месяц. До этого особо такого не было, но сейчас это происходит все чаще и чаще", - сказал он.

Леонтьев подчеркнул, что ситуация довольно напряженная, но контролируемая.