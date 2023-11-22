22 ноября, 09:20

В Обнинске на актера Чиркова составили протокол за хулиганство на детском конкурсе

Сергей Чирков. Александр Щербак/ ТАСС
Сергей Чирков
© Александр Щербак/ ТАСС

Он курил на сцене

КАЛУГА, 22 ноября. /ТАСС/. Полиция Обнинска Калужской области составила протокол по факту хулиганского поведения актера Сергея Чиркова, сыгравшего главную роль в фильме "Домовой", из-за пьянства и курения во время финала молодежного патриотического проекта "Энергия улиц", куда он был приглашен как специальный гость. В отношении актера проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры по региону.

"Он сегодня приехал в прокуратуру Обнинска в рамках проведения проверки по инциденту, который произошел в городском Доме культуры, был опрошен по обстоятельствам, произошедшим на конкурсе. Дальше он отправился в отдел полиции для составления в отношении него протоколов за мелкое хулиганство и курение в общественном месте. Сейчас как раз оформляют документы", - рассказали в пресс-службе.

Чирков участвовал в качестве специального гостя в молодежном патриотическом проекте "Энергия улиц". 19 ноября в Telegram-каналах получили распространение видеозаписи, снятые до начала финала детского конкурса в Обнинске, где 39-летний актер пытался напутствовать детей нецензурной бранью, лежал на сцене и курил.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Калужской области, в ходе проверки опрашивают организаторов и очевидцев, также будет дана оценка действиям организаторов мероприятия.

Сергей Чирков - российский актер театра и кино. Он получил известность после роли в фильме "На игре" режиссера Павла Санаева. Также играл в фильмах "Геймеры", "Счастливый билет", "Новогодний переполох", "Ангел или демон". 

Теги:
РоссияКалужская областьЧирков, Сергей Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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