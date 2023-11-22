МВД объявило в розыск экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу

В отношении Ахмеда Ахмедова ранее возбудили уголовное дело о госизмене

ТАСС, 22 ноября. Бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов, в отношении которого возбуждено уголовное дело о госизмене, объявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

"Ахмедов Ахмед Магомедович. Разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, там не указано. Вместе с тем в карточке сказано, что Ахмедов переобъявлен в розыск, ранее у него была мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в среду в силовых структурах ТАСС сообщили, что Ахмедов стал фигурантом уголовного дела о госизмене (ст. 275 УК РФ). Его подозревают в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.

Ахмед Ахмедов тренер по кикбоксингу, являлся главным тренером сборной Дагестана по кикбоксингу в разделе фул-контакт. Среди его воспитанников российские спортсмены Башир Таждинов, Раджаб Алиев, Магомед Саидов и другие.