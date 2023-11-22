22 ноября, 13:51
Военная операция на Украине

В Донецке в результате сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ пострадали два подростка

Их состояние уточняется

ДОНЕЦК, 22 ноября. /ТАСС/. Двое подростков ранены в Кировском районе Донецка в результате сброса взрывчатки с беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.

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"В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе на конечной остановке автобусного маршрута №41 (магазин "Калинка") ранены две девочки-подростка 2009 года рождения", - написал глава администрации в Telegram-канале.

Состояние раненых уточняется.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, беспилотник атаковал Кировский район Донецка в 14:40 мск. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНР
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