В Донецке в результате сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ пострадали два подростка

Их состояние уточняется

ДОНЕЦК, 22 ноября. /ТАСС/. Двое подростков ранены в Кировском районе Донецка в результате сброса взрывчатки с беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.

"В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе на конечной остановке автобусного маршрута №41 (магазин "Калинка") ранены две девочки-подростка 2009 года рождения", - написал глава администрации в Telegram-канале.

Состояние раненых уточняется.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, беспилотник атаковал Кировский район Донецка в 14:40 мск.