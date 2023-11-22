В Коми замначальника ОМВД по Ухте арестовали за пытки

Начальник полиции в состоянии алкогольного опьянения незаконно применил к женщине физическую силу для получения признательных показаний

СЫКТЫВКАР, 22 ноября. /ТАСС/. Заместитель начальника отдела МВД по городу Ухте Республики Коми арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. В июне этого года он применил насилие, требуя от женщины признания в убийстве ею сожителя, в этот момент полицейский был пьян, сообщила пресс-служба Ухтинского городского суда.

"Ухтинским городским судом Республики Коми избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца в отношении заместителя начальника ОМВД России по Ухте, который обвиняется в превышении должностных полномочий с применением пытки (часть 4 статьи 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным суда, уголовное дело возбуждено следственным отделом по Ухте СУ СК РФ по региону по факту того, что заместитель начальника ОМВД России по Ухте - начальник полиции, будучи в состоянии алкогольного опьянения, прибыл в июне 2023 года на место убийства. Для получения от сожительницы убитого признательных показаний в совершении ею убийства, он незаконно применил к женщине физическую силу. Истязания он продолжил в отделе МВД, куда доставил женщину. Фигуранту предъявлено обвинение по части 4 статьи 286 УК РФ.

По информации пресс-службы МВД по региону, факт превышения полномочий выявили сотрудники собственной безопасности МВД по Коми. Назначена служебная проверка. Сотрудник был отстранен от выполнения служебных обязанностей.