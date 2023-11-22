В Тюменской области движение транспорта закрыли на двух трассах из-за непогоды

Речь идет о федеральных автодорогах Тюмень - Омск и Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск

ТЮМЕНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Движение грузового и пассажирского транспорта закрыто на двух федеральных трассах в Тюменской области из-за непогоды. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

"В связи с неблагоприятными погодными условиям на территории Тюменской области с 18:00 часов (16:00 мск) временно прекращено движение грузового и пассажирского транспорта по федеральным автодорогам: Тюмень - Омск с 44-го по 170-й км, а также на автодороге "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск подъезд к городу Ишиму с 479-го по 583-й км", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по Тюменской области, днем в регионе прогнозировались небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, на дорогах местами гололедица.