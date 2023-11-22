Суд арестовал троих подозреваемых по делу об отравлении метадоном в Астрахани

Их заключили под стражу на два месяца

АСТРАХАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Суд Астрахани арестовал на два месяца каждого из троих подозреваемых по делу о массовом отравлении метадоном. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

"Советским районным судом города Астрахани удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых в сбыте опасных для жизни синтетических наркотических средств, причастных к массовому отравлению наркопотребителей в Астрахани. Каждому из трех ранее задержанных полицией иностранных граждан определен срок содержания под стражей продолжительностью два месяца", - говорится в сообщении.