22 ноября, 14:32

В Северной Осетии четыре человека погибли в ДТП из-за наезда на лошадь

Еще одного пострадавшего доставили в медицинское учреждение

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 ноября. /ТАСС/. Четыре человека погибли в Северной Осетии в ДТП после наезда автомобиля на лошадь и выезда на встречную полосу, где произошло столкновение с другим автомобилем. Об этом сообщили в МВД по республике.

"В МВД выясняют обстоятельства ДТП на трассе Владикавказ - Алагир, в котором погибли четыре человека. 22 ноября на 32-м км федеральной автодороги Владикавказ - Алагир произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.

Полицейскими предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes Benz 1948 года рождения, двигавшийся со стороны Алагира в сторону Владикавказа, совершил наезд на лошадь, потом выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Lada Granta под управлением водителя 1950 года рождения. В результате столкновения водитель автомобиля Lada Granta и трое его пассажиров в возрасте от 48 до 78 лет умерли на месте до прибытия скорой помощи. Водитель автомобиля Mercedes Benz доставлен в медицинское учреждение. 

Теги:
РоссияСеверная Осетия
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