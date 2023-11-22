Разрушивших ограждение госдачи в Новом Афоне привлекут к ответственности

Нанесен ущерб госимуществу, заявили в администрации главы Абхазии

СУХУМ, 22 ноября. /ТАСС/. Лица, разрушившие ограждение вокруг государственной дачи "Новый Афон" во вторник вечером, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Абхазии. Об этом говорится в заявлении администрации президента Абхазии, распространенном в среду.

"21 ноября организованной группой лиц была разрушена часть железобетонного ограждения территории государственной дачи, входящей в структуру управления государственными дачами Республики Абхазия. Тем самым нанесен ущерб государственному имуществу. Уполномоченными государственными органами в установленном законодательством республики порядке уже проводятся соответствующие проверки. Лица, нарушившие действующее законодательство, будут привлечены к ответственности в рамках закона", - говорится в заявлении администрации президента.

Отмечается, что в соответствии с действующим законодательством Абхазии "никогда и ни при каких условиях не допускается приватизация или отчуждение резиденции президента Республики Абхазия и государственных президентских дач". "Соответственно, ни о какой продаже государственной дачи, входящей в структуру управления государственными дачами Республики Абхазия, не может быть и речи", - подчеркивает администрация президента.

Ранее со ссылкой на управление госдачами сообщалось, что 21 ноября около 21:00 мск группа жителей Нового Афона в связи со слухами о готовящейся продаже государственной дачи неизвестному частному инвестору ворвалась на территорию объекта, где, разобрав несколько секций забора, оцепила объект. На место прибыли правоохранительные структуры и представители власти. Ситуация разрядилась после переговоров.

В среду министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут выразил обеспокоенность произошедшим в Новом Афоне и заявил о том, что "любые действия, выходящие за рамки правового поля, будут решительно пресекаться". "МВД настоятельно призывает всех к осознанности совершаемых действий и связанных с ними рисков", - говорится в обращении министра.

По словам Киута, "граждане Абхазии обладают конституционным правом инициировать общественно значимые вопросы и их решение, но ни при каких обстоятельствах это не должно носить подобный характер".