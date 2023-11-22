Прокурор попросил для фигуранта дела о подрыве отдела ГИБДД в Мелитополе 20 лет колонии

Подсудимый не признал себя террористом, но при этом сознался в совершении подрыва здания и подготовке двух других взрывов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноября. /ТАСС/. Гособвинитель попросил суд назначить гражданину Украины Дмитрию Голубеву, обвиняемому в подрыве здания МРЭО ГИБДД в Мелитополе и подготовке взрыва у здания Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области, 20 лет колонии во время прений сторон в Южном окружном военном суде, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Вина Голубева подтверждается собранными доказательствами <…>, полностью доказана <...>, прошу назначить Голубеву <…> наказание в виде 20 лет лишения свободы", - сказал прокурор.

Во время заседания в среду Голубеву предоставили последнее слово, в котором он не признал себя террористом. При этом подсудимый сознался в совершении подрыва здания МРЭО ГИБДД и подготовке двух других взрывов. Приговор по делу Голубева огласят 23 ноября.

По версии следствия, с конца февраля до начала августа 2022 года мужчина, находясь на территории Запорожской области, будучи противником проведения специальной военной операции, был завербован оперативным офицером службы "Таврия" Главного управления разведки Министерства обороны Украины Коваленко, который занимался организацией взрывов в Мелитополе. Под его руководством Голубев прошел обучение по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ) и их применению.

8 августа 2022 года Голубев установил взрывчатку на маршруте представителей ВГА и по команде Коваленко планировал до конца месяца привести ее в действие. Однако попытка была пресечена сотрудниками ФСБ России, изъявшими СВУ во время обследования на этом участке.

10 августа Голубев по заданию Коваленко установил взрывчатку в оконном проеме возле центрального входа отделения №2 МРЭО ГИБДД ГУВД России по Запорожской области и вечером того же дня привел ее в действие. Взрыв повредил фасад и внутреннее помещение здания. Третье взрывное устройство Голубев планировал использовать с 8 по 31 августа для взрыва у здания ВГА Запорожской области, однако сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатку в его тайнике.