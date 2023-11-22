22 ноября, 15:35
Военная операция на Украине

На Урале возбудили дело из-за поджога могилы участника СВО

Полиция ищет свидетелей преступления, проводится обход дачных участков в садоводческих товариществах, находящихся вблизи места происшествия

ТАСС, 22 ноября. Уголовное дело возбуждено по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения по факту поджога могилы участника СВО и повреждения флагов на других захоронениях на кладбище в Миассе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

"Сотрудниками полиции Миасса проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, которые на местном кладбище путем поджога повредили могилу участника специальной военной операции, а также повредили флаги на других могилах. <…> Отделом дознания ОМВД России по городу Миассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция ищет свидетелей преступления, проводится обход дачных участков в садоводческих товариществах, находящихся вблизи места происшествия. 

Теги:
РоссияЧелябинская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация