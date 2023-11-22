На Урале возбудили дело из-за поджога могилы участника СВО

Полиция ищет свидетелей преступления, проводится обход дачных участков в садоводческих товариществах, находящихся вблизи места происшествия

ТАСС, 22 ноября. Уголовное дело возбуждено по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения по факту поджога могилы участника СВО и повреждения флагов на других захоронениях на кладбище в Миассе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

"Сотрудниками полиции Миасса проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, которые на местном кладбище путем поджога повредили могилу участника специальной военной операции, а также повредили флаги на других могилах. <…> Отделом дознания ОМВД России по городу Миассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция ищет свидетелей преступления, проводится обход дачных участков в садоводческих товариществах, находящихся вблизи места происшествия.