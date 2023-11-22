Абызов заявил в суде, что уведомлял налоговую и Генпрокуратуру о своих компаниях

Экс-министр ранее заявил в суде, что не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях, объясняя это тем, что не крал у себя ничего и не оказывал сам себе покровительство

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов утверждает, что уведомлял Федеральную налоговую службу, администрацию президента и Генеральную прокуратуру о том, какими компаниями владел в момент перехода на госслужбу.

"Это было мое личное требование к себе: быть честным и понятным. Смешно скрывать то, что знали все газеты. Более того, об этом знает и Генеральная прокуратура, которая проводила проверку, что я все задекларировал. Я лично передал (декларацию - прим. ТАСС) прокурору [Юрию] Чайке", - заявил Абызов в Преображенском суде Москвы, который в среду приступил к допросу экс-чиновника и других фигурантов дела. Экс-министр обвиняется в отмывании денег, незаконном предпринимательстве и коммерческом подкупе, а также создании преступного сообщества.

Ранее Абызов заявил в суде, что не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях, объясняя это тем, что не крал у себя ничего и не оказывал сам себе покровительство, чтобы скрыть незаконную предпринимательскую деятельность. "Всеми делами по сделке занимался Степанов", - заявил он.

Михаил Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Кроме него по делу проходят Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Потерпевшей стороной в рамках уголовного дела признаны миноритарии компаний "Сибэко", РЭС, а также ФГУП "Алмазювелирэкспорт". Следствие установило, что в результате противоправных действий фигурантов было похищено более 4 млрд рублей.

В октябре 2021 года Гагаринский суд Москвы по гражданскому иску Генпрокуратуры обратил в доход государства более 32 млрд рублей Абызова.