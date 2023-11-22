Самолет, севший в непогоду в Уфе, отбуксировали с ВПП с помощью тягача

Пострадавших в результате инцидента нет

ТАСС, 22 ноября. Самолет SU-125 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы и севший в непогоду в Уфе, отбуксировали с взлетно-посадочной полосы (ВПП) с помощью тягача. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта Уфа.

"22 ноября, совершив посадку в аэропорту Уфа, командир воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот" с учетом погодных условий самостоятельно принял решение на освобождение взлетно-посадочной полосы с использованием тягача-буксировщика. При этом, несмотря на неблагоприятную погоду, условия торможения и коэффициент сцепления соответствовали нормативным значениям", - сообщили в аэропорту Уфы.

По данным местных Telegram-каналов, самолет, прилетевший из Москвы в Уфу, начало вести во время приземления, после чего он встал на ВПП, а экипаж судна сообщил, что самолет дальше самостоятельно двигаться не сможет из-за гололеда. Пострадавших в результате инцидента нет.