22 ноября, 19:30
Военная операция на Украине

В результате сброса взрывчатки с БПЛА в Донецке ранена женщина

Она находилась в Кировском районе

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Военная операция на Украине. Онлайн

ДОНЕЦК, 22 ноября. /ТАСС/. Женщина ранена в результате сброса взрывчатки с беспилотника в Кировском районе Донецка.

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 22 ноября по состоянию на 21:30 [мск] поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. В Кировском районе Донецка в результате сброса ВОП (взрывоопасного предмета - прим. ТАСС) с БПЛА ранена женщина 1982 г. р.", - говорится в сообщении Telegram-канала представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил о ранении двух подростков в результате сброса взрывчатки с беспилотника. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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