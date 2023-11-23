23 ноября, 03:26

В Папуа - Новой Гвинее из-за извержения вулкана эвакуировали более 13 тыс. человек

В западных районах Новой Британии выпало много пепла, автодороги заблокированы, авиасообщение приостановлено, передает Radio New Zealand

СИДНЕЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Папуа - Новой Гвинеи эвакуировали более 13 тыс. человек на западе острова Новая Британия из-за извержения вулкана Улавун. Об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, из-за извержения вулкана Улавун, проявившего активность в понедельник, 20 ноября, более 13 тыс. жителей поселков, расположенных в западных регионах острова Новая Британия были эвакуированы в четыре медицинских центра, расположенных в окрестностях города Биалла на восточном побережье острова.

Также сообщается, что из-за извержения в западных районах Новой Британии выпало много пепла, автодороги заблокированы, авиасообщение приостановлено. У полиции Папуа - Новой Гвинеи пока нет данных о пострадавших во время извержения, но в ведомстве отмечают, что эвакуированные люди "остро нуждаются в гуманитарной помощи".

Для ликвидации последствий извержения правительство страны создало оперативную базу, которая займется координацией работы аварийных служб и распределением гуманитарных грузов. 

Теги:
Папуа - Новая Гвинея
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