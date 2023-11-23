23 ноября, 06:33
Военная операция на Украине

В Днепропетровской области сообщили о взрыве на объекте инфраструктуры

Глава местной областной администрации Сергей Лысак отметил, что обошлось без погибших и пострадавших

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Взрыв на объекте инфраструктуры произошел в Криворожском районе Днепропетровской области. Об этом сообщил глава местной областной администрации Сергей Лысак.

"Около полуночи взрыв прогремел в Криворожском районе <...> на объекте инфраструктуры", - написал он в .

Деталей чиновник не привел, отметив лишь, что обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге. Ночью в нескольких регионах Украины, в том числе в Днепропетровской области, объявлялась воздушная тревога. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация