В Днепропетровской области сообщили о взрыве на объекте инфраструктуры

Глава местной областной администрации Сергей Лысак отметил, что обошлось без погибших и пострадавших

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Взрыв на объекте инфраструктуры произошел в Криворожском районе Днепропетровской области. Об этом сообщил глава местной областной администрации Сергей Лысак.

"Около полуночи взрыв прогремел в Криворожском районе <...> на объекте инфраструктуры", - написал он в .

Деталей чиновник не привел, отметив лишь, что обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге. Ночью в нескольких регионах Украины, в том числе в Днепропетровской области, объявлялась воздушная тревога.