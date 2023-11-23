23 ноября, 07:43
Военная операция на Украине

В Белгородской области за сутки зафиксировали 14 прилетов со стороны ВСУ

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших и разрушений нет

БЕЛГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 14 боеприпасов, также были совершены несколько атак БПЛА.

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Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Журавлевка - установлено 11 прилетов. В селе Устинка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

В Борисовском районе 22 ноября по окраине хутора Лозовая Рудка ВСУ выпустили три минометных снаряда, а также с квадрокоптера сбросили одно самодельное взрывное устройство. В Валуйском округе в селе Логачевка противник сбросил с БПЛА одно самодельное взрывное устройство. "Никто не пострадал, разрушений нет", - отметил Гладков. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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