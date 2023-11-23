23 ноября, 10:20

Суд отменил приговор Михаилу Налимову за реабилитацию нацизма из-за квалификации эксперта

Дело блогера отправили во 2-й апелляционный суд

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Верховный суд России отменил решение приговорить блогера-националиста Михаила Налимова к принудительным работам за реабилитацию нацизма, поскольку экспертиза по его делу была выполнена специалистом, не обладающим достаточной квалификацией. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Судебная коллегия определила апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 24 марта 2023 года в отношении Налимова Михаила отменить, уголовное дело передать на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд иным составом суда", - сказано в документе.

Налимов - бизнесмен, националист, участник "Русских маршей", блогер. В мае 2021 года он разместил на своих интернет-ресурсах изображения, символизирующие победу в Великой Отечественной войне, поверх каждого из которых были наложены изображения пентаграммы. Мосгорсуд признал его виновным по ст. 354.1 (реабилитация нацизма) и назначил наказание в виде принудительных работ сроком на три года с привлечением к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, с удержанием из зарплаты 10% в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете, на пять лет. Второй апелляционный суд оставил это решение в силе.

Осужденный подал жалобу в Верховный суд.

Высшая инстанция пришла к выводу, что психолого-лингвистическая экспертиза по делу Наумова проведена экспертом, который не в полной мере обладает необходимыми специальными знаниями в области лингвистики и психологии. В связи с этим решение по его делу было отменено, а дело отправили во 2-й апелляционный суд. 

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