23 ноября, 11:04

На юге Узбекистана зафиксировали за сутки три землетрясения

Их магнитуда составила 3,4; 3,5 и 3,9 соответственно

ТАШКЕНТ, 23 ноября. /ТАСС/. Сейсмологи Узбекистана зафиксировали 23 ноября в Кумкурганском районе самой южной Сурхандарьинской области страны три землетрясения, их магнитуда составила 3,4; 3,5 и 3,9 соответственно. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

По информации пресс-службы, первое землетрясение произошло в Кумкурганском районе в 04:28 по местному времени (02:28 мск).

"Координаты землетрясения: 37,47 градуса северной широты; 67,78 градуса восточной долготы. Магнитуда - М=3,4. Глубина - 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента - 440 км в юго-западном направлении", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что в 14:08 (12:08 мск) и 14:35 (12:35 мск) по местному времени на территории Кумкурганского района произошло еще два землетрясения магнитудой 3,5 и 3,9 соответственно.

По данным пресс-службы, сила подземных толчков в эпицентре составила три балла, а в соседних Шурчинском, Бандиханском, Джаркурганском и Кизирикском районах - два-три балла.

О жертвах и разрушениях не сообщается. 

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