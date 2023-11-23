Суд изменил наказание экс-чиновнику правительства Ярославской области на реальный срок

Эдуарда Гребенщикова приговорили к трем годам в исправительной колонии общего режима

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Ярославский областной суд изменил приговор бывшему заместителю руководителя аппарата правительства Ярославской области Эдуарду Гребенщикову. Ранее суд приговорил его к трем годам условно, теперь наказание изменили на реальный срок, сообщила пресс-служба суда.

"Апелляционным определением из приговора исключено указание на наличие смягчающего наказание обстоятельства - активное способствование расследованию преступления и определено назначенное Гребенщикову Э. наказание в виде лишения свободы на три года исполнять реально, с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

29 августа Кировский районный суд Ярославля признал Гребенщикова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года с лишением права занимать руководящие должности в органах государственной власти и в органах местного самоуправления на два года. Прокуратура Ярославской области обжаловала приговор.

Как установил суд, в период с декабря 2017 года по январь 2018 года Гребенщиков, являясь заместителем руководителя аппарата правительства Ярославской области, похитил путем обмана 1 млн 299 тыс. рублей у компании "ЯкутИнвестСтрой". Он ввел директора предприятия в заблуждение, что в силу должности и авторитета сможет оказать влияние на руководство департамента имущественных и земельных отношений региона. Речь шла о заключении государственных контрактов на приобретение в Ярославле квартир для детей-сирот.

Как ранее сообщили в пресс-службе суда, Гребенщиков ни в силу должностного положения, ни в силу авторитета занимаемой должности не мог оказать влияние на деятельность руководителей департамента и способствовать заключению государственных контрактов. Таким образом, суд переквалифицировал действия Гребенщикова на мошенничество.