Суд в Челябинске продлил арест экс-советнику главы города Конареву по делу о взятках

По версии следствия, он мог получать взятки с владельцев незаконных ларьков

ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Челябинский областной суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей задержанному ФСБ в сентябре 2022 года бывшему советнику главы Челябинска Петру Конареву и его подельникам, которые обвиняются в получении 44 взяток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня Челябинский областной суд по ходатайству следователя продлил Петру Конареву меру пресечения в виде заключения под стражей до 27 февраля 2024 года. <…> Органами предварительного следствия Конарев, ранее занимавший должность советника главы Челябинска, обвиняется по п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, 23 преступления), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере, 6 преступлений), п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток группой лиц по предварительному сговору, 15 преступлений)", - сказали в пресс-службе.

В суде добавили, что мера пресечения в виде содержания под стражей также продлена до 27 февраля 2024 года двум бывшим заместителям директора МКУ "Городская среда" Вадиму Левченко и Сергею Любимову. По версии следствия, они являются подельниками Конарева.

Конарев был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области осенью 2022 года. По версии следствия, он мог получать взятки с владельцев незаконных ларьков.