В Карелии в ДТП с фурой и микроавтобусами погибли четыре человека

Еще двое пострадали

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 ноября. /ТАСС/. Четверо погибли и двое пострадали в аварии с фурой и двумя микроавтобусами, которая произошла на трассе "Кола" в Сегежском районе Карелии. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД по республике.

"Сегодня, 23 ноября, около 15:40 (мск) в 40 км от города Сегежа столкнулись грузовой автомобиль с прицепом и два микроавтобуса. В результате столкновения погибли четыре человека, двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в Сегежскую ЦРБ.", - сказано в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Карелии, движение на трассе было частично перекрыто и осуществлялось по одной полосе. В ликвидации аварии задействовали автоцистерну и четыре человека личного состава.