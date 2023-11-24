23 ноября, 21:04

Суд огласит приговор Баязитовой за вымогательство

Сторона защиты требует оправдательного приговора

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу огласит приговор администраторам Telegram-канала "Адские бабки" Александре Баязитовой и Ольге Архаровой, обвиняемым в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Оглашение приговора по делу в отношении Баязитовой и Архаровой состоится 24 ноября в 14:00", - сказала представитель суда.

Ранее гособвинитель в ходе прений сторон попросил назначить Архаровой и Баязитовой 13 лет и 14 лет колонии общего режима соответственно. Сторона защиты требует оправдательного приговора для подсудимых. Процесс проходит в закрытом режиме из-за опасений, что в ходе него будет разглашена информация, способная навредить интересам Минобороны.

Фигуранткам было предъявлено обвинение по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Архарова признала вину частично, но позже отказалась от своих показаний. Баязитова вину не признала. Из оглашенных ранее в судебном заседании материалов следует, что потерпевшим по этому делу значится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков.

По этому уголовному делу была задержана также специалист по связям с общественностью Инна Чурилова. Она признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Ее дело позже выделили в отдельное производство, суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

Баязитова работала экономическим корреспондентом в "Коммерсанте" и "Известиях", автором на портале Life.ru, с 2017 года также ведет экономический блог на YouTube-канале "Адские бабки". Архарова - медиатехнолог и интернет-предприниматель. Согласно данным из открытых источников, она является владельцем сети анонимных каналов, ведет свой Telegram-канал. 

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