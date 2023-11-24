В Рязанской области в ДТП со снегоуборочной машиной пострадали шесть человек

Их доставили в медицинское учреждение

ТАСС, 24 ноября. ДТП с участием микроавтобуса и снегоуборочной машины произошло в Спасском районе Рязанской области, шесть человек получили травмы, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"24 ноября примерно в 01:30 [мск] в Спасском районе на 234-м км автодороги М-5 "Урал", по предварительной информации, произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen с попутно двигающимся снегоуборочным автомобилем Volvo", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, в результате ДТП шесть человек получили травмы, они доставлены в медицинское учреждение. "На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в региональном УГИБДД.