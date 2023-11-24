24 ноября, 04:20

В Рязанской области в ДТП со снегоуборочной машиной пострадали шесть человек

Их доставили в медицинское учреждение

ТАСС, 24 ноября. ДТП с участием микроавтобуса и снегоуборочной машины произошло в Спасском районе Рязанской области, шесть человек получили травмы, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"24 ноября примерно в 01:30 [мск] в Спасском районе на 234-м км автодороги М-5 "Урал", по предварительной информации, произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen с попутно двигающимся снегоуборочным автомобилем Volvo", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, в результате ДТП шесть человек получили травмы, они доставлены в медицинское учреждение. "На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в региональном УГИБДД. 

Теги:
РоссияРязанская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация