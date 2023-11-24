24 ноября, 06:26
Военная операция на Украине

В Белгородской области за сутки зафиксировали 26 прилетов со стороны ВСУ

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате один человек получил ранения, также поврежден автомобиль

БЕЛГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 26 боеприпасов, также были совершены несколько атак БПЛА. В результате один человек получил ранения, также поврежден автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В Грайворонском городском округе в селе Козинка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В результате падения дрона с последующей его детонацией осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина. Бригадой скорой пострадавший доставлен в центральную районную больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. В результате взрыва поврежден один автомобиль", - написал он.

Также на окраине Козинки с БПЛА в четверг было сброшено одно самодельное взрывное устройство, обошлось без последствий.

В Белгородском районе 23 ноября по селу Журавлевка ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка - четыре, по селу Щетиновка - пять артиллерийских снарядов. Также в Щетиновке с БПЛА было сброшено три взрывных устройства.

В Валуйском городском округе в селе Долгом с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. В Краснояружском районе ВСУ из миномета обстреляли окраину поселка Прилесье - установлено шесть прилетов. "В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено два минометных снаряда. Обошлось без пострадавших и разрушений", - добавил Гладков. 

Теги:
Белгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация