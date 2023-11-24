В Белгородской области за сутки зафиксировали 26 прилетов со стороны ВСУ

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате один человек получил ранения, также поврежден автомобиль

БЕЛГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 26 боеприпасов, также были совершены несколько атак БПЛА. В результате один человек получил ранения, также поврежден автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"В Грайворонском городском округе в селе Козинка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В результате падения дрона с последующей его детонацией осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина. Бригадой скорой пострадавший доставлен в центральную районную больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. В результате взрыва поврежден один автомобиль", - написал он.

Также на окраине Козинки с БПЛА в четверг было сброшено одно самодельное взрывное устройство, обошлось без последствий.

В Белгородском районе 23 ноября по селу Журавлевка ВСУ выпустили девять артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка - четыре, по селу Щетиновка - пять артиллерийских снарядов. Также в Щетиновке с БПЛА было сброшено три взрывных устройства.

В Валуйском городском округе в селе Долгом с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. В Краснояружском районе ВСУ из миномета обстреляли окраину поселка Прилесье - установлено шесть прилетов. "В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено два минометных снаряда. Обошлось без пострадавших и разрушений", - добавил Гладков.