Жители района в Новочеркасске остались без воды из-за коммунальной аварии

Из-за ЧП часть школ сократили учебный день, а часть перевели учеников на дистанционный режим

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноября. /ТАСС/. Специалисты устраняют крупную аварию на водоводе в Новочеркасске Ростовской области, из-за которой район города остался без воды, сообщил глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко.

"В Новочеркасске сотрудники компании "Экотехнологии" продолжают работу над устранением серьезной аварии на водоводе 1 тыс. мм, питающем Промышленный район. На время проведения работ подача воды абонентам временно прекращена, на месте работают две аварийные бригады", - написал он.

Глава администрации города добавил, что ведутся работы по откачке воды, жителям района организуют подвоз воды. Шесть детских садов не приняли 24 ноября детей, часть школ сократили учебный день, часть перевели учеников на дистанционный режим.