24 ноября, 07:16

В Москве водитель Lexus сбил двух девушек на пешеходном переходе

Пострадавших госпитализировали

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Lexus сбил двух девушек на пешеходном переходе на Большой Тульской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

"На Большой Тульской улице в районе дома 11 водитель автомобиля Lexus совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - сказали в пресс-службе. Пострадавшие госпитализированы.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. По факту происшествия проводится проверка. 

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