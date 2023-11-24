В Москве водитель Lexus сбил двух девушек на пешеходном переходе

Пострадавших госпитализировали

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Lexus сбил двух девушек на пешеходном переходе на Большой Тульской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

"На Большой Тульской улице в районе дома 11 водитель автомобиля Lexus совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - сказали в пресс-службе. Пострадавшие госпитализированы.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. По факту происшествия проводится проверка.