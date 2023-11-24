24 ноября, 07:54,
обновлено 24 ноября, 08:00

В Подмосковье из коттеджа сенатора Полетаева украли деньги и украшения на 1 млн рублей

Неизвестные проникли в дом через запасной вход

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Неизвестные украли из дома сенатора Владимира Полетаева в Истре 200 тыс. рублей и драгоценности. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел накануне вечером в Истре. Неизвестные через запасной вход проникли в коттедж сенатора Владимира Полетаева, откуда похитили 200 тыс. рублей и ювелирные украшения на сумму более 800 тыс. рублей, а потом скрылись", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело. Точный размер ущерба устанавливается. "Из дома изъяты отпечатки пальцев, следы обуви, а также записи с камер видеонаблюдения. Принимаются меры, направленные на розыск и задержание злоумышленников", - добавил представитель правоохранительных органов. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили ТАСС информацию о краже из дома в деревне Покровское в городском округе Истра. "По данному факту следователем следственного отдела ОМВД возбужденно уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража)", - сказали в главке, подчеркнув, что злоумышленников ищут.

С сентября 2014 года Полетаев представляет в Совете Федерации Республику Алтай. 

Теги:
РоссияПолетаев, Владимир Владимирович
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