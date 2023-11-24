Два грузовика столкнулись на ЦКАД в Новой Москве

В результате столкновения пострадал водитель Hyundai, которого с тяжелыми травмами госпитализировали

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Два грузовых автомобиля MAN и Hyundai столкнулись на 245-м км ЦКАД в Новой Москве, пострадал один человек. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на 245-м км ЦКАД произошло столкновение двух грузовых автомобилей MAN и Hyundai. В результате столкновения пострадал водитель Hyundai, которого с тяжелыми травмами госпитализировали", - сказали в ГИБДД.

В прокуратуре Москвы уточнили, что, предварительно, водитель Hyundai не справился с управлением и столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовиком. "Ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения на контроле в прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов", - добавили в надзорном ведомстве столицы.