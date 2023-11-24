24 ноября, 10:12

В Астрахани четыре человека остаются в больнице после отравления метадоном

По данным регионального минздрава, состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое

АСТРАХАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Четыре человека, один из которых в тяжелом состоянии, остаются в больнице после отравления метадоном (опиоид, который используют в том числе для лечения наркозависимости) в Астрахани, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Астраханской области.

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"Двое были выписаны в пятницу [24 ноября]. В настоящее время в ГКБ № 3 имени С.М. Кирова продолжают лечение четверо пациентов, из них состояние одного оценивается как тяжелое, трое - средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Ранее главный врач больницы Байрам-Ажи Юлушев сообщил, что у всех пациентов при поступлении была одинаковая клиническая картина заболевания, "на основании клинических исследований был выявлен метадон". Экстренную помощь пострадавшим начали оказывать на этапе госпитализации в реанимобилях, машинах скорой помощи, отделение токсикологии больницы было усилено дополнительными бригадами профильных специалистов.

В МВД России проинформировали, что по подозрению в сбыте наркотиков, ставших причиной массового отравления астраханцев, задержаны три человека - граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Возбудили уголовное дело (п. "а" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору). Двое из них признались в том, что сбывали наркотики. В СУ СК России по Астраханской области сообщили, что, по предварительным данным, жертвами отравления неизвестным веществом в Астрахани стали три местных жителя, по фактам их гибели возбуждены уголовные дела (ч. 1 ст. 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности). 

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