24 ноября, 10:37
Расследование пожара в "Зимней вишне"

Суд отказал осужденному по делу о пожаре в "Зимней вишне" пожарному Бурсину в УДО

Он приговорен к шести годам колонии общего режима

ТАСС, 24 ноября. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении пожарного Андрея Бурсина, осужденного по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщается на сайте суда.

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"Постановлением Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила Свердловской области от 24 ноября оставлено без удовлетворения ходатайство адвоката А. В. Полковникова об условно-досрочном освобождении осужденного А. С. Бурсина от отбывания наказания. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами", - говорится в сообщении.

Ранее Заводский районный суд Кемерова приговорил пожарных Андрея Бурсина и Сергея Генина к шести и пяти годам колонии общего режима соответственно. 30 июня 2023 года Кемеровский областной суд также запретил им занимать должности представителей власти в противопожарной службе, при этом освободив Генина в связи с истечением срока отбывания наказания. 

Теги:
РоссияКемеровская областьРасследование пожара в "Зимней вишне"
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