24 ноября, 11:12

Суд арестовал главу капстроительства Кургана, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями

Ущерб от его действий оценили в сумму, превышающую 60 млн рублей

ТАСС, 24 ноября. Курганский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражей директору Управления капитального строительства Кургана Игорю Минину, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"[Минину] избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказали в пресс-службе.

Ранее Минина и гендиректора строительной организации задержали по материалам регионального УФСБ России по финансированию строительства общеобразовательной школы в 12-м микрорайоне Кургана в 2021 году, ущерб от их действий составил более 60 млн рублей. Руководителя строительной организации обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения.

По данным следственного управления СК РФ по региону, управление и фирма заключили муниципальный контракт на сумму более 1 млрд рублей, и директор учреждения без надлежащей проверки достоверности подписал подготовленные гендиректором стройфирмы акты с заведомо ложными сведениями о выполненных работах и поставленном на объект оборудовании. В результате из средств бюджета незаконно перечислили оплату фактически невыполненных работ и непоставленного оборудования на общую сумму более 6 млн рублей. Кроме того, в результате мошеннических действий предпринимателя похитили бюджетные средства, полученные им в качестве аванса - 54,7 млн рублей, злоумышленник распорядился ими не на строительство школы. Ущерб возместили в полном объеме, деньги вернули заказчику. 

Теги:
РоссияКурганская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация