Суд арестовал главу капстроительства Кургана, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями

Ущерб от его действий оценили в сумму, превышающую 60 млн рублей

ТАСС, 24 ноября. Курганский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражей директору Управления капитального строительства Кургана Игорю Минину, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"[Минину] избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказали в пресс-службе.

Ранее Минина и гендиректора строительной организации задержали по материалам регионального УФСБ России по финансированию строительства общеобразовательной школы в 12-м микрорайоне Кургана в 2021 году, ущерб от их действий составил более 60 млн рублей. Руководителя строительной организации обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения.

По данным следственного управления СК РФ по региону, управление и фирма заключили муниципальный контракт на сумму более 1 млрд рублей, и директор учреждения без надлежащей проверки достоверности подписал подготовленные гендиректором стройфирмы акты с заведомо ложными сведениями о выполненных работах и поставленном на объект оборудовании. В результате из средств бюджета незаконно перечислили оплату фактически невыполненных работ и непоставленного оборудования на общую сумму более 6 млн рублей. Кроме того, в результате мошеннических действий предпринимателя похитили бюджетные средства, полученные им в качестве аванса - 54,7 млн рублей, злоумышленник распорядился ими не на строительство школы. Ущерб возместили в полном объеме, деньги вернули заказчику.